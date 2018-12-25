Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dut ağacı şaşırttı

Dut ağacı şaşırttı

Turgutlu’da dut ağacı kış ortasında meyve verdi. Esnaf Muharrem İçöz, “70 yaşındayım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Dut ağacı şaşırttı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu. Koşukırı Çarşısı'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz (70), işyerinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını kaydeden İçöz, "Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. 70 yaşındayım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dut ağacı şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN