Dut ağacı şaşırttı

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu. Koşukırı Çarşısı'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz (70), işyerinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını kaydeden İçöz, "Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. 70 yaşındayım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum" diye konuştu.