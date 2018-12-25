Kamyon terörü polisi şehit etti

TEM otoyolu Eyüpsultan ilçesi Hasdal mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında yaşanan kaza, olay yerindeki görgü tanıklarının iddialarına göre şöyle gelişti: İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Servet Arslan ve ekip arkadaşı, gerekli önlemleri alarak yol kenarında trafik denetimi yapıyordu. 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonet polisler tarafından durdurulmak istendi. Duraklayan aracın sürücüsü iddiaya göre gaza basıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu hızını alamadı ve kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonete çarpan kamyon daha sonra ekip otosuna ve polis memuru Servet Arslan'a çarptı.







BARİYERE SIKIŞTIRDI

Kamyon ile bariyer arasında kalarak ağır yaralanan polis memurunu, itfaiye ekibi yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşı döken meslektaşları, Arslan'ın polis yeleğini kamyonun altından aldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit düştü. Kamyonet şoförü Nail Koç ile kamyon sürücüsü Hasan Şen gözaltına alındı.



DÜĞÜNE HAZIRLANIYORDU

Samsun'un Çarşamba ilçesi Durusu Köyü'nde yaşayan babası Bayram Arslan ile annesi Hatice Arslan acı haber ile göz yaşına boğuldu. Baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Arslan'ın cenazesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından THY uçağı ile memleketine gönderildi. Servet Arslan'ın Çanakkale Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nden mezun olduğu öğrenildi. Şehit polisin, 3 ay sonra Yağmur isimli nişanlısıyla dünya evine girmeye hazırlandığı bildirildi. Genç polisten geriye ise nişanlısı ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.

Son yıllarda hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda onlarca vatandaş ya öldü ya da sakat kaldı. İşte bazı kazalar:

İstanbul Küçükçekmece'de 16 Mayıs'ta anneanne ile torunu hafriyat kamyonu kurbanı oldu.

İstanbul Arnavutköy'de 25 Mayıs sabahı, kızını çalıştığı eczaneye bırakmak üzere evden çıkan Yakup Yamaç, kızı Yasemin ve komşu İsmail Zelyurt'la birlikte, hafriyat kamyonunun bir başka aracı sıkıştırması sonucu hayatını kaybetti.







HAFRİYAT KAMYONLARINA ÖZEL TAKİP

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler ise sürüyor. Bu kapsamda kaçak dökümü önleme, güzergahların takibi, özel koordinasyon merkezinden 24 saat takip edilecek. Kontrollerin de teknolojik denetim ve mobil ekiplerle yapılması planlanıyor. Hafriyat alanlarına da plaka tanıma sisteminin getirilmesi planlanıyor. Zeynel YAMAN/SABAH



2017'DE 13 KİŞİ ÖLDÜ

Hafriyat kamyonları birçok vatandaşı hayattan kopardı.

İstanbul Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da bir hafriyat kamyonu babaanne Hatice Aluç ile 5 yaşındaki torunu Yaren Aluç'u altına aldı. Küçük çocuk öldü, babaanne ağır yaralandı.

2017'de ise hafriyat kamyonları ile beton mikserlerinin karıştığı 42 kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. 2018'in ilk 4 ayında ise 11 ayrı kazada 4 kişi can verdi, 13 kişi de yaralandı.

Bu yıl 7 Ağustos'ta aşı süratli hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önce 4 araca, ardından da bir işyerinin duvarına çarparak durabilmiş, olayda 1 vatandaş ağır yaralanmıştı. Kamyon şoförü ehliyetsiz, araç ise hacizli yakalamalı çıktı.

Rize'de 18 Aralık sabahı trafiğe kapalı yolda ters yöne giren hafriyat kamyonu, Sabire Öksüz (37) ve o sırada okula götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e (10) çarparak ölümüne neden oldu. Baba Ahmet Öksüz, "Hem eşimi hem çocuğumu kaybettim. Buna can dayanmaz" diyerek gözyaşı döktü.

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