"Kayınvalidem için yaptım"

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücade Şube Müdürlüğü Ekipleri, Ankara'da düzenledikleri operasyonla A.A ve C.Y isimli şahısların ülkeye herhangi bir gümrük ya da denetim işlemlerine tabi tutulmadan getirdikleri elektronik sigara malzemelerini ele geçirdi. Şüphelilerden C.Y'nin, elektronik sigaraları kayınvalidesi için yaptığını iddia etmesi de pes dedirtti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon neticesinde, A.A ve C.Y isimli şahısların ülkeye herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, elektronik sigara, elektronik sigara aksesuarı, yedek parçalar ve bunlara ait likit olarak ifade edilen malzemeleri temin ettikleri tespit edildi. Kaçak yollarla getirilen malzemeleri de, sosyal medya hesaplarından Twitter, Facebook üzerinden alıcılarına pazarlayarak satış yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Satış yapılan ürünler ise dikkat çekmemesi için resmi kargolar aracılığıyla alıcılarına gönderildi ancak Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi bu oyunu da bozdu.Çeşit çeşit elektronik sigara malzemeleriKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekiplerinin, A.A isimli şahsın aracına düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi. Araçta yapılan aramada 45 adet elektronik sigara yedek parçası, 11 adet elektronik sigara, 261 adet elektronik sigara likiti, 4 bin 486 adet elektronik sigara yedek malzemesi, 26 adet elektronik sigara likit malzemesi ele geçirildi.Kayın validesine 165 adet şişe elektronik sigara likitiMilli Eğitim Bakanlığı'nda Türkçe Öğretmeni olarak görev yaptığı anlaşılan C.Y'de ikamet ettiği evinden polis ekiplerince alındı. C.Y'nin evinde yapılan araştırmada 165 adet şişe elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara bulundu. C.Y yakalandığı esnada elektronik sigaraları kayınvalidesi için yaptığını iddia etti. Fakat C.Y'nin bu iddiasına karşı polis ekiplerinin "Neden sosyal medyada satış yapıyorsun?" sorusuna yanıt verememesi dikkatlerden kaçmadı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapıldı.