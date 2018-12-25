Kırık fardan çeteyi buldular

İstanbul Polisi, Aralık ayının ilk 13 gününde Avcılar, Fatih ve Bakırköy İlçeleri'nde 20 farklı soygun olayı geçekleştiren bir çeteyi çökertti. Polisin tespitlerine göre beş kişilik bir çete, araçların elektronik parçalarını çaldı ve İstanbul'da seri soygun olayları gerçekleştirdi. Olayların gerçekleştiği noktalarda bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, çete üyelerinin Fatih'te bulunan bir olay yerine geldikleri kiralık aracın sağ farının kırık olduğunu tespit etti. Bölgede pusuya yatan sivil polisler, modeli ve rengi belirlenen şüpheli aracı kırık sağ farından tespit etti. Aracın kiralık olduğu belirlendi.

İSMİ YAZILI BİLEKLİĞİ DÜŞÜRDÜ

İddialara göre çete lideri A.A. da bir soygun olayında bir mağdurun aracında bilekliğini düşürdü. Üzerinde şüphelinin isminin yazdığı bileklik ve kırık fardan bulunan kiralık aracın izi sürülerek çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Kiralık aracın GPS kayıtları incelendi ve kiralık aracın olay günlerinde soygunların yaşandığı noktalarda olduğu saptandı. Fatih Araştırma Bürosu Polisleri tespitlerin ardından operasyon düzenledi. A.A., A.P., M.E.M., R.K. ve M.B.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 26 araç teybi bulundu. Şüpheli A.A.'nın farklı ilçelerde meydana gelen 13 olayı gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.