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'den ve AKOM'dan son dakika bilgisi! 'da kar yağışı başladı!

Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan son dakika uyarılar sonrasında 'da kar yağışı başladı. Özellikle İstanbul ve çevre illerde dün gece itibariyle başlayan şiddetli yağmur bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni yapılan tahminler doğrultusunda ise bu sabah saatlerinden itibaren ise yurt genelinde karla karışık yağmur ve yine yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 09:34
Meteoroloji'den ve AKOM'dan son dakika hava durumu bilgisi! İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu sabah puslu ve karla karışık yağmurlu bir havaya uyandılar. Öyle ki bireyler sabah saatlerinden itibaren telefonlara sarılmaya başladılar. Sıcaklıklar ve hava durumları ile ilgili sık sık uyarılar gelmeye devam ederken, bir diğer açıklama ise AKOM'dan geldi. Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamalar İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

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Meteoroloji'den ve AKOM'dan son dakika hava durumu bilgisi! İstanbul'da kar yağışı başladı!
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