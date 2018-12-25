Şikayetçinin Whatsapp mesajı, sanığı tahliye ettirdi

Küçükçekmece'de 4 ay önce meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Taksi şoförü Ö.Ö.'nün aracına Özbekistan uyruklu Nodira M., müşteri olarak bindi. İkili bu şekilde tanışırken, taksici Ö.Ö. taksiye ihtiyaç duyduğunda kendisini arayabileceğini söyleyerek numarasını Nodira M.'ye verdi. Nodira M. de numarasını taksici Ö.Ö.'ye verdi. Olay günü Nodira M.'yi arayan Ö.Ö., buluşmak istediğini söyledi, Nodira M. de kabul etti. Ö.Ö., ve Nodira M. ıssız bir yere gittiler. Ö.Ö., Nodira M.'nin karnına bir cisim ile bastırarak arka koltuğa geçmesini istedi ve "Burada kimse bulamaz seni öldürürüm. Benim yaptığımı kimse anlamaz. Eğer istemezsen sadece ben değil 10 kişi ile yaparım" dedi ve cinsel istismarda bulundu. Nodira M.'yi evine bırakan Ö.Ö. "Yarın yine görüşeceğiz otele gideceğiz. gelmezsen evine gelir seni bulurum" diyerek tehdit etti. Nodira M.'yi telefon ile de arayan Ö.Ö. görüşmek istediğini söyledi. Nodira M. de kabul etmemesi üzerine Ö.Ö. "Kapıya geleceğim senin aileni döveceğim, kardeşini döveceğim bu işi konuşarak halledelim" diyerek şantajda bulundu. İddianamede, Ö.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması talep edilirken, "Şantaj" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.