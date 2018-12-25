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? ne zaman hangi güne denk geliyor? resmi tatil mi?

Yeni yıla girmemize günler kala, '?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Gerek gecesi gerekse ertesinde plan yapmayı düşünen bireyler, yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını yoğun bir şekilde araştırıyor. Bunun yanında başta öğrenciler ve devlet memurları olmak üzere tarihinde resmi tatil olup olmadığının yanıtını merak ediyor. Peki, 2019 yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil mi? Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:20
Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak? 2019 Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi?

2019 için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş arama motorları üzerinden 'Yılbaşı tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde sorguluyor. Yılbaşı gecesi ve sonrasında planlarını buna görecek olan bireyler, yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte konuya dair merak edilenler...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Takvime göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Salı gününe denk geliyor.

1 Ocak Salı gününü hafta sonundan ve pazartesi günü ile birleştirenler toplamda 4 günlük süreyle tatil yapmış olacak.

Eğer, kamu kurum ve kuruluşlarında da 31 Aralık günü tatil ilan edilirse memurlar da 4 günlük süre ile tatil yapacak.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık tarihinde okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmaz iken, MEB'in iş takvimine göre okullarda eğitime devam edilecek.

1 Ocak 2019 Salı günü ise resmi tatil nedeniyle okullar bir gün tatil olacak.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak? 2019 Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi?
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