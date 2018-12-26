2019 Kurban Bayramı ne zaman? Bu soru şimdiden en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Müslüman bir ülke olan Türkiye'de dini bayramların ruhu ve havası oldukça yoğun yaşanır. Kurban Bayramı'nda bu güzel atmosfer yaşanır. Resmi tatil günleri de aynı şekilde vatandaşlar için çok önemlidir. Çalışan bireyler, öğrenciler tatil günlerini önceden öğrenerek seyehatlari için rezerveler yaptırmak istiyorlar.

2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2019 yılında Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi olacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü 12 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de 13 Ağustos Salı gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü de 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

Bu takvime göre 2019 yılında Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali uzak gözüküyor. 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar, 12 Ağustos Pazartesi, 13 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Çarşamba resmi tatil olsa bile 5 günlük bir tatil söz konusu olacak.