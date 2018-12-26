Ramazan ayı geldiğinde sofralarda bereket, sokaklarda neşe, evlerde huzur gözlenir. Ramazan ayı boyunca şehirlerimizde olan bereket ve uhrevi hava özlenen atmosferlerdendir. Peki 2019 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman başlıyor? İşte bu soruların yanıtları...

2019 yılında 6 Mayıs Pazar günü sahura kalkılacak ve ilk oruçlara niyet edilecek. 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlar tutulacak ve bayrama kavuşmuş olacağız.

RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

1-10 gün arası 100 kere : Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR

En kıymetli vakitlerden biri olan iftar anlarında, oruç açmadan önce ve iftar esnasında şu dualar edilebilir:

İFTAR ÖNCESİ

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî"

İFTAR VAKTİ

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve 'aleyke tevekkeltü ve 'alâ rızkıke eftârtü ve li-savmi ğadin neveytü fa'ğfirlî mâ- kaddemtü vemâ- ahhartü."

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELER?

1- Oruç tutmak

2- Teravih namazı kılmak

3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak

5- İftara misafir çağırmak

6- Günahların affı için tövbe etmek

7- Ramazan umresi yapmak

8- Zekat vermek

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek

11- Sadaka vermek

12- Yetimi sevindirmek