7 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cami avlusunda 7 günlük kız bebek bulundu. Çamlıtepe Camisi'nin avlusundaki, Kur'an kursu eğitiminin verildiği yerde, battaniyeye sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekiplerince, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan kız bebeğin, 7 gün önce dünyaya geldiği belirtildi.

Polis ekipleri, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.