Arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan, kendisi gibi Filistinli olan arkadaşıyla aynı sitede oturuyordu. Site görevlilerinin bilgisine göre, 3 gün önce Mohdadnan'ın, arkadaşıyla birlikte oturduğu daireye geldiği ve o günden sonra haber alınamadığı belirtildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Üç günde bir daireleri temizlemeye gelen temizlik görevlisi kapıyı çaldıktan sonra açan olmayınca, yanında bulunan anahtarla daireye girdi. İçeri giren temizlik görevlisi kadın, yerde kanlar içinde cesedi görünce çığlık atmaya başladı. Çığlık sesleri üzerine, daireye giden site görevlileri korkunç manzarayla karşılaştı. Site yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, daire yaptığı incelemede boğazından ve karnından bıçaklanan Samer Mohdadnan'ın, 3 gün önce öldürüldüğü ve olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.