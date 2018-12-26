Bırakmayın bu adamı!

Kocaeli'nde cezaevinde iken kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini kovalayıp, sığındığı spor salonu önünde pompalı tüfekle yaralayan Sami K. tutuklandı. Zanlı adliyeye götürüldüğü sırada 'Neden eşinizi yaraladınız' sorusuna, 'Bu iş burada bitmez, namus meselesi' diyerek cevap verdi.

Olay önceki gün Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Denetimli serbestlik hizmeti kapsamında bir okulda hizmetli olarak çalıştığı öğrenilen Sami K, cezaevinde olduğu sırada kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.'yi sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Yaklaşık 500 metre koşan genç kadın, yardım talebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcu Eğitim Merkezi'ne sığınmak istediği sırada eşi tarafından vuruldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Genç kadının ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Sami K, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldüğü sırada, basın mensuplarının 'Neden eşinizi yaraladınız' sorusuna, 'Bu iş burada bitmedi, namus meselesi' diyerek cevap verdi. Sami K, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

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