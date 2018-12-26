Dövme yaptırmak günah mı? Geçici dövme gusüle engel mi?

İzlemekten keyif aldığınız filmdeki bir söz, hayatınızın işleyişini ifade eden bir şarkı sözü, beğendiğiniz bir özlü söz, aile bireylerinizin isimleri, sevdiklerinizin isim ve anıları... Tüm bunlar dövme yaptırmak için bir neden olabilir, peki dövme yaptırmak günah mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dövme konusundaki fetvası...

Dövme yaptırmak günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "dövme yaptırmak günah mı?" konusuyla ilgili yayınladığı fetva şu şekilde:

"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah'tan bağışlama dilemelidir."

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasında şu ifadelere yer verildi:

"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmişti.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir."

GEÇİCİ DÖVME GUSÜLE ENGEL

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir?" ve "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?'' soruları üzerine, şu yanıtı verdi:

"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."