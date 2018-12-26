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Son dakika: -Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli

Son dakika haberine göre -Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 14:29
Son dakika: Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Alınan son dakika bilgilerine göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.

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Son dakika: Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli
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