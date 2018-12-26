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’da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken -Sivas karayolu kar fırtınası sonucu kapandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 07:45
Erzincan’da kar ulaşımda aksamalara neden oldu
Erzincan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.
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Erzincan’da kar ulaşımda aksamalara neden oldu
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