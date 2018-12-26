Erzurum'da kasa hırsızları güvenlik kamerasında

Erzurum'da bir işyerinden içinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen maskeli 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 20 Aralık'ta Aziziye ilçesine bağlı bir iş yerinde içinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızların tanınmamak ve delil bırakmamak için maske ve eldiven takıp çelik kasayı çaldığını belirledi. Genişletilen araştırmalar sonucu kasayı plakası traş köpüğü ile kapatılan otomobile koyarak kaçan zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri, hırsızlık olayından önce de iş yerine gelip keşif ile hırsızlık planı yaptıkları öğrenildi. Zanlıların iş yerindeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına da yansıdı.