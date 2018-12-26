Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ'den yargılanan eski müdürlere hapis cezası

'den yargılanan eski müdürlere hapis cezası

’da, /PDY davasında, Aydın eski İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı'ya 7 yıl 8 ay, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski��İl Müdürü 'e ise 8 yıl hapis cezası verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 22:04
FETÖ'den yargılanan eski müdürlere hapis cezası

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hüsnü Tırpancı, Sadettin Öztürk ile daha önce doktorluk yapan Şevket Şenol Ayhan, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açılan tutuklu sanık Tırpancı, yöneltilen suçlamaları reddetti.

Hiçbir zaman ihaneti düşünmediğini söyleyen Tırpancı, "Hiçbir örgüte bilerek veya bilemeyerek katkıda bulunmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Şevket Şenol Ayhan da tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tırpancı'ya 7 yıl 8 ay, Ayhan'a 7 yıl 4 ay ve Öztürk'e 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den yargılanan eski müdürlere hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN