Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gölde mahsur kalan yavru köpek için seferberlik

Gölde mahsur kalan yavru köpek için seferberlik

'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan yavru köpek için Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşların ardından dalgıç tarafından kurtarılan yavru köpek, hayvan hastanesine kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 16:52
Gölde mahsur kalan yavru köpek için seferberlik

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. -Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü'nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler köpeğin kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölde mahsur kalan yavru köpek için seferberlik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN