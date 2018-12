Hayallerine THY’de uçuyor

BUGÜN NELER OLDU

Küçük yaşlarda pilot olmaya karar veren Kolombiyalı Alejandra Maria Gomez Rozo, dünyanın tüm ülkelerine uçuş yapma hayalini, THY ile gerçekleştiriyor.Gomez, 2 çocuklu, öğretmen bir annenin ve mühendis bir babanın çocuğu olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda pilotluğa merak saran ve 3 yaşından itibaren çevresindekilere 'büyüyünce pilot olacağım' diyen 32 yaşındaki Gomez, ailesinin de desteğiyle liseden sonra havacılık eğitimi almaya başladı. Buradan mezun olduktan sonra ülkesindeki bir hava yolu şirketinde ilk deneyimini yaşayan Gomez, daha sonra bir kargo firmasında pilotluk kariyerine devam etti. Buradan da THY'ye geçen Gomez, şimdi dünyanın dört bir yanına uçma hayalinin peşinde koşuyor. Pilot amcasının bu mesleği seçmesinde büyük katkısı olduğunu dile getiren Gomez, "Amcam, üniformasıyla bizi ziyarete geldiğinde beni hep etkisi altına alıyordu. Pilot olmamın bir diğer nedeni de babam. Maddi imkânsızlıklar yüzünden pilot olamayan babam, makinelerle uğraşmayı çok severdi. Makinelerin nasıl çalıştığını ondan öğrendim. Birlikte otomobiller, birçok farklı motoru olan araçları tamir ettik, böylece makinelere karşı ilgim arttı. Makinelerin en kusursuz hali uçaklar. Böylece pilotluğa kesin karar verdim" diye konuştu. Gomez THY ve Türkiye deneyimini de şöyle anlattı: "Türkiye'de dünyanın ortasında gibi hissediyorum. Her yere gidebilirim. THY'nin birçok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı koyduğum her yere gidebilirim. Bu harika bir şey. İzinli günlerimde seyahat etmeyi seviyorum. THY'yi tercih etmemin nedeni dünyayı keşfetme isteğim. Ben dünyayı keşfetmek için pilot oldum. Dünyanın her tarafına gitmek istiyorum. Kolombiya'da kalsam bunu başaramazdım."