Hıristiyan vatandaşlar Noel’i kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de yaşayan Hıristiyan vatandaşlar Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık Noel Bayramı'nı kutladı.İstanbul'daki Katolik cemaati, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki St. Antuan Kilisesi'nde düzenlenen ayinle Noel'i kutladı. 'Noel Gecesi' ve 'Mesih İsa'nın Doğuşu' adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, Hz. İsa'nın doğuşu canlandırıldı. Ayine, turistler de ilgi gösterdi.Mardin'de Süryaniler de, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) Bayramı'nı kutladı. 1600 yıllık Kırklar Kilisesi'ndeki ayin için gelen Süryaniler, çocuk korosunun Süryanice ve Türkçe ilahilerini dinledi. Midyat ilçesinde de Mort İşmuni Kilisesi'nde ayin yapıldı.Diyarbakır'da ise Sur'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Süryaniler ve yurt dışından gelen davetliler katıldı.Hatay'daki Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayine 4 bin kişi katıldı. Kiliseye gelen Hıristiyan vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dua etti./SABAH