Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

'de iş makinesi borusunu deldi

'nde yaşanan olayın ardından gaz akışı kesilerek borunun onarımına başlandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 05:59
Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

Kadıköy'de iş makinesiyle çalışma yapılırken delinen doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde özel bir şirkete ait iş makinesiyle Dörtdivan Işıklar mevkisinde çalışma yapılırken doğal gaz borusu delindi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İGDAŞ görevlileri ise gaz akışını kesti ve borunun onarımına başlandı.

Gaz akışının kesilmesinin ardından bir saat trafiğe kapalı kalan caddede trafik normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN