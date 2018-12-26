Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Kayseri hava durumu tahminleri ile kar tatili bilgisi!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri'de dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de kar yağışı etkisini göstermesine rağmen kar tatili hakkında resmi makamlardan bir duyuru paylaşılmadı. Öyle ki, 26 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde eğitim öğretim devam ediyor.

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve şehir merkezinde de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime, Felahiye ve İncesu ilçelerinde ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

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KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, "Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. " açıklamasını yaptı.