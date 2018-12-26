Konya'da okullar tatil mi? Meteoroloji Konya hava durumu tahminleri ile kar tatili bilgisi!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Konya'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Konya'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Konya'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Konya il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kar tatili açıklaması geldi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği de etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar il merkezinde tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

Konya Valiliği devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu, Karatay ile Akşehir, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak'ta eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ayrıca kazaların önlenmesi amacıyla Konya- Ankara karayolu Kulu Makası'nın Ankara istikameti 3 saatliğine ulaşıma kapatıldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAR AÇIKLAMASI YAPTI

Selçuk Üniversitesinden de kar tatili haberi geldi.

Üniversitenin il merkezi ile Akşehir, Yunak, Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı, Doğanhisar, Kulu, ve Cihanbeyli ilçelerinde bulunan okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, "Dün akşam saatlerinden itibaren Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde etkili olacak kar yağışlarının yarın (26.12.2018 Çarşamba) gün boyu aralıklarla devam edeceği ve yer yer kuvvetli olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının da 8 ila 12 derece civarında azalmasına bağlı olarak yağış ve sonrasında görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer tipi sebebiyle ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." açıklamasını yaptı.