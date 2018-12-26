- Marketteki boksör kadınlar gülmekten kırdı geçirdi

- Sosyal medyaya düşen görüntüdeki kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Heather Hardy'i aratmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir markete giren 2 kadın, rafta bulunan boks eldivenlerini giyerek kısa bir boks maçı yaptı. Kadınların komik anlarını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu

Orta yaşta iki kadın, bir marketler zincirinin Adıyaman kent merkezindeki şubesine girerek raftaki boks eldivenlerini giydi. İlk kez eldivenleri giydikleri tahmin edilen kadınlar, sonra birbirleri ile kısa bir boks maçı yaptı. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen eğlenceli görüntüler sosyal medyaya düştü. İzleyenlerin kahkahaya boğulduğu görüntülerde kadınlar, 'yenilgisiz' Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu kadın boksör Heather Hardy'i aratmadı.

Bir süre karşılıklı boks teknikleri ile hamle yapan kadınlar daha sonra sanki seyirciler önünde maç yapıyormuş gibi seyircileri selamlayarak boks eldivenlerini aldıkları yere bıraktı.

Kadınlar alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti



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