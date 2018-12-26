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açıklarında ceset bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:39

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verildi.
Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Ortaköy açıklarında ceset bulundu
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