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'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

'nın Erenler ilçesinde kadınlar arasında çıkan ve kavgaya dönen tartışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Kavga esnasında baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:20

Sakarya'nın Erenler ilçesinde üç kadın arasında çıkan ve kavgaya dönen tartışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların kadınları ayırmakta güçlük çektiği ve polis ekiplerini çağırdığı kavga esnasında bayılan bir kadın ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, üç gün önce Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen üç kadın arasında tartışma yaşandı. Küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma sonrasında kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi ancak zorluk çekince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında kadınlardan biri yere düşerek fenalık geçirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince baygın kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kavgaya karışan kadınların ifadelerini almak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Sakarya'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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