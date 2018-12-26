Sapıktan akılalmaz savunma: Önüme durdular, şeytana uydum

Karaman'da pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşında olan kız öğrenciler, koltukta oturan Mustafa Uyar'ın (36) iddiaya göre fiziki tacizine uğradı. Kızlar, çığlık atarak tepki gösterdi.

Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Uyar'ı gözaltına aldı.

"ETEKLİ KIZLAR ÖNÜMDE DURDU"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyar, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, "Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım'' dediği belirtilen Mustafa Uyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.