Şehit polis toprağa verildi

İSTANBUL'DA görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Uzun, 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Uzun, Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Önceki gün durumu ağırlaşan Uzun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun için dün Kartal Kavaklı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı. Uzun, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.