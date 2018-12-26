Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Sivas hava durumu tahminleri ile kar tatili bilgisi!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Sivas'ta dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Sivas'ta yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Sivas'ta okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 248 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 18, Akıncılar'da 14, Doğanşar'da 26, Hafik'te 30, Koyulhisar'da 35, Suşehri'nde 65 ve Zara'da 60 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışın gün boyu ve yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Şu an için 27 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir açıklama geldiğinde haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

Konuya yönelik yeni bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVAS HAVA DURUMU