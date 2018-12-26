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Sosyal medyada tuzağa düşürüp fidye istediler

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Sosyal medyada tuzağa düşürüp fidye istediler
SOSYAL medya üzerinde tanıştığı bir kadın ile buluşmak için İstanbul'a gelen Iraklı işadamı kaçırılarak 4 gün rehin tutuldu. Ailesi, polise baş vurarak Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı'yı (39) kaçıranların 80 bin dolar fidye istediğini bildirdi. İşadamının sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak üzere 20 Aralık'ta İstanbul'a geldiğini tespit eden polis, fidyecilerle 30 bin dolara anlaştı. Fidyeciler buluşma noktasında yakalanırken, işadamı Al Mayyahı kurtarıldı. Adının 'Hale' olduğu öğrenilen kadın ise aranıyor.
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Sosyal medyada tuzağa düşürüp fidye istediler
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