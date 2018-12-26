Suya üçüncü indirim geliyor

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı ikinci birleşiminde indirim müjdesi geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su fiyatlarında yüzde 10'luk ekstra bir indirim daha yapılacağını söyledi. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, ağır kış şartları konusunda uyarılarda bulunarak yeni yıl hakkındaki temennilerini de dile getirdi.



Başkan Aktaş, su fiyatlarında indirimi kapsayan çalışmanın yeni yılın üçüncü haftasında onay için meclise geleceğini ifade etti. Asgari ücrete yüzde 26'yı aşan oranda zam yapıldığını, ardından bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından elektrik ve doğalgaz için alınan yüzde 10'luk indirim kararlarının birbiri ardına kamuoyuna açıklandığını kaydeden Başkan Aktaş, meclis toplantısında BUSKİ Genel MüdürüGüngör Gülenç'e talimat verdi. Su fiyatlarında yüzde 10'luk üçüncü bir indirim yapılması konusunda Genel Müdür Gülenç'tenbir çalışma yapılmasını isteyen Başkan Aktaş, "Gerekli taslağı hazırlayalım ve ocak ayı meclisimize getirelim. Hayatın normalleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde biz de üçüncü bir yüzde 10'la niçin sürece dahil olmayalım?" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN 'KAR' UYARISI

Başkan Aktaş, ağır kış şartları yaşandığını belirterek, araç kullanırken ve ulaşım sağlarken azami dikkat edilmesi konusunda Bursalılar'ı uyardı. Büyükşehir Belediyesi olarak il sınırları içerisinde müdahale ettikleri birçok noktada yoğun kar yağışının görüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Dün 219 yere müdahale edildi, bugün de 84 köyde yol açma çalışmaları gerçekleştirildi. Yüksek rakımlı yerlerde seri devam eden bir yağış var. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Ağır kış şartları yaşıyoruz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Araç kullanırken, bir yerden farklı bir yere intikal ederken hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.



Başkan Aktaş, 2018'in son günlerinin yaşandığını belirterek, 2019 yılının başta Bursalılar olmak üzere Türkiye ve insanlık için hayırlar getirmesini diledi. Yen yılın yeni umutlar ve heyecanlar demek olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "İnşallah kazasız belasız, başarılarla dolu bir sene geçiririz" şeklinde konuştu.