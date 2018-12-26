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Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:52
- Kırklareli'ndeki bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar devam ediyor - 7 girişi tespit edilen tünelde telsiz iletişiminde kullanılan kablo ve tellere rastlanıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar sürüyor.

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.

İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.

Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.

Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Asan, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

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Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor
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