Türkiye kar altında

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis görüş mesafesini bazı yerlerde 40 metreye kadar düşürdü. Düzce'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar, Topuk Yaylası, Samandere ve Güzeldere mevkilerinde 10 santimetreyi aştı.Bursa'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta bazı yollar kapandı. Bu ilçelerde okullar 1 gün tatil edildi. Bursa-Ankara karayolundaki Mezitler mevkiinde de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bursa-Uludağ yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Balıkesir ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Kar yağışı Kütahya ve Yalova'da da etkili oldu.Soğuk ve yağışlı hava Doğu Anadolu'da da etkisini sürdürüyor. Van, Bitlis ve Bingöl'de 410 mahalle, köy ve mezranın yolu kapandı. Bölgede önceki gece sıcaklıklar, Ardahan ve Kars'ta eksi 14, Erzurum'da eksi 12, Ağrı'da eksi 7, Iğdır'da ise eksi 2 dereceye kadar düştü. Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 16 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan akan su ve yapay şelale buz tuttu.Hakkari'de tipi nedeniyle yolda kalan Geçitli köyüne bağlı Pınarca mezrası öğrencilerini taşıyan servis, iş makinelerinin yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarılarak köye ulaştırıldı. Muş'un Elçiler köyünde yaşayan ve diyalize girmesi gereken Haydar Toplu (62) ve 2 hasta, kapanan yol açılarak hastaneye ulaştırıldı. Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Meteoroloji, bugün ve yarın için Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir çok il ve ilçede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ankara, Sivas, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Bolu, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak ilçeleri ile Balıkesir'in Kepsut ve Dursunbey ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi. Kar tatilini öğrenciler sevinçle karşıladı.SABAH