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28 ilde okullar tatil!

Kar tatili için bekleyenlere son dakika haberi geldi! Türkiye genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye genelinde 28 ilde okullar tatil edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:02
28 ilde okullar tatil!

Vatandaşların büyük bir ilgiyle araştırdığı kar tatili hakkında son dakika haberi geldi! Türkiye genelinde 28 ilde okullar tatil edildi.

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28 ilde okullar tatil!
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