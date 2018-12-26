Yaşlı adamın başına tabela düştü

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Fatih'te 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıktaki reklam panosu düştü. Dün öğle saatlerinde eşine ilaç almak için evden çıkan Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü. Yere yığılan yaşlı adam ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu belirtildi. Polis, tabelası düşen işletme sahipleri hakkında soruşturma başlattı.