Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? 2019 Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor? 31 Aralık okullar resmi tatil mi?

2019 için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş arama motorları üzerinden 'Yılbaşı tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde sorguluyor. Yılbaşı gecesi ve sonrasında planlarını buna görecek olan bireyler, yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil olacak mı? İşte konuya dair merak edilenler...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Takvime göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Salı gününe denk geliyor.

1 Ocak Salı gününü hafta sonundan ve pazartesi günü ile birleştirenler toplamda 4 günlük süreyle tatil yapmış olacak.

Eğer, kamu kurum ve kuruluşlarında da 31 Aralık günü tatil ilan edilirse memurlar da 4 günlük süre ile tatil yapacak.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık tarihinde okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmaz iken, MEB'in iş takvimine göre okullarda eğitime devam edilecek.

1 Ocak 2019 Salı günü ise resmi tatil nedeniyle okullar bir gün tatil olacak.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı