8 aylık hamile sandı doktora gitti! Gördükleri karşısında şok oldular...

Diyarbakır'da 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve karnındaki şişlik nedeniyle hamile olduğunu sanan Hülya Yolaçan (35), doktora başvurdu. Yapılan muayenede Yolaçan'ın karnının şişliğinin bebek değil, miyom nedeniyle olduğu belirlendi. Karnındaki miyomun büyüklüğünün 16 santimetre olduğunu öğrenen ve çocuk hasreti çektiği için ameliyat olmaktan kaçınan Yolaçan, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından başarılı bir şekilde rahimi alınmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Yolaçan'a bir de hamile kalabileceği müjdesi verildi.

"AMELİYAT OLMAKTAN KORKUYORDU"



Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Yolaçan'ın kendilerine karnında ciddi şişkinlik ve şiddetli kasık ağrısı şikayetiyle geldiğini belirterek, "Muayene ettiğimizde hasta 8 aylık hamilelik gibi gözüküyordu ama ultrasonla baktığımızda gebelik olmadığını ve tamamen miyoma bağlı olduğunu, 16 santim büyüklüğünde dev bir miyom olduğunu gördük.