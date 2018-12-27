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alan kimseye selam verilebilir mi?

Günlük hayatımızda önümüzde gelen durumlardan bir tanesidir. Selam vereceğimiz sırada aklımıza acaba sorusu gelebilir. alan kimseye selam verilebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı, konu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden merak edilen cevabı verdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:49
Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?

Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber selamlaşmanın, Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir (Ebu Davud, Edeb, 134). Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değildir. Mesela, ezan, Kur'an-ı Kerim ve hutbe okuyana, hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir. Ancak avret mahalli örtülü bir şekilde banyo yapan kimsenin, kendisine verilen selamı alması caizdir (İbn Nüceym, Bahru'r-raik, Beyrut, ts. I, 272). Zira, bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.), kızı Fatıma'nın hazırladığı örtünün arkasında guslederken kendisine selam verilmiş, O da: "merhaba" diyerek karşılık vermiştir (Buhari, Gusl, 21, Salat, 4, Edeb, 94; Müslim, Hayz, 70, Müsafirin, 82).

Abdest de ibadete hazırlık ve bir yönü ile ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur.

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Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?
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