Büşra'dan 20 gündür haber alınamıyor

- Çorum'da 20 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin'in bulunması için çalışma yürütülüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da 20 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Şahin'in bulunması için çalışma yapılıyor.

Akkent Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Büşra Şahin, 8 Aralık sabahı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Okuluna gitmeyen kızına telefonundan da ulaşamayan anne Rezzan Şahin, aramalarından bir sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Polis tarafından genç kızın bulunması için çalışma yürütülüyor.

Anne Şahin, AA muhabirine, 8 Aralık'ta saat 04.30 sıralarında uyandığında kızının evde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunduğunu belirten Şahin, kızının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Kanser hastalığıyla mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Diğer yandan kızımın kaybolmasının üzüntüsünü yaşıyorum. Kızım en azından beni arayıp hayatta olduğunu söylesin, bu bana yeter. Başına bir iş gelmese mutlaka beni arardı. 20 gündür hiçbir irtibatımız olmadı." dedi.

Şahin, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise başvurmasını istedi.