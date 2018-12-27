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Buzları kırıp minik dostu kurtardı

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Buzları kırıp minik dostu kurtardı
Van'da yiyecek ararken, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan yavru köpek için Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri seferber oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede buzda sıkışmış hayvana müdahale edemeyince, durum, polise bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kırarak ilerleyip köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getiren Ökten, hayvanı veteriner hekimlere teslim etti. Hipotermi geçiren köpek tedaviye alındı.
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Buzları kırıp minik dostu kurtardı
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