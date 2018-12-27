Çekiçli koca dehşeti

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Adana'da boya ustası 45 yaşındaki Harun Çopur tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurarak öldürdü. Polis olaydan sonra katil zanlısı kocayı yakaladı.Olay Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uzun zamandır iş bulamayan Harun Çopur, eşi Sevda Çopur ile sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma büyüyünce Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'u mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Daha sonra da çekiçle eşinin başına vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, Harun Çopur mahalle muhtarının yanına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine muhtar hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Eve gelen sağlık görevlileri Sevda Çopur'un öldüğünü belirledi. Harun Çopur, polis tarafından yakalandı ve sorgulanmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç.'nin de İstanbul'da olduğunu belirledi. Katil kocanın sorgusu sürüyor.