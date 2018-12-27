Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Atatürk Parkı'nda fotoğraf çeken A.U.A. ve O.A, 5 kişi tarafından darbedildikten sonra bıçak zoruyla telefonlarının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin ifadeleri üzerine başlattığı çalışmada şüphelilerin A.Y. (19) ve B.C.K. (19) ile 18 yaşından küçük F.M, E.Ö. ve H.İ.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaşları küçük şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifadeleri doğrultusunda satışı yapılan bir telefon bulundu. Telefonu alan iş yeri sahibine "çalıntı mal almaktan" işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile B.C.K, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak saldırmak istedi.

Diğer üç şüpheli de Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlılardan A.Y, F.M. ve H.İ.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer iki zanlı serbest bırakıldı.