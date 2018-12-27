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'na nasıl gidilir? (Yeni havalimanına nasıl gidilir?)

Dünyanın en büyük havalimanı olan 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu yatırım olan Havalimanı’na nasıl gidilir? Yeni havalimanına nasıl gidilir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:27
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? (Yeni havalimanına nasıl gidilir?)

Yıllık 200 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle tüm dünyadaki rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı'na ulaşım konusunda İstanbullular araştırmalarını sürdürüyor. Ülkemizin stratejik durum ve konumunu daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı birbirinden modern özellikleri ve güçlü bilişim altyapısıyla ön plana çıkıyor. İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? Yeni havalimanına nasıl gidilir? İşte yanıtı...

İstanbul Havalimanı'na İstanbul'un 5 farklı bölgesinden servisler yönlendirildi. HAVAİST isimli taşımacılık sisteminin yönlendirdiği araçlar Avrupa Yakası'nda Taksim - Yenikapı - Otogar ve Tüyap olarak konumlandırıldı. Anadolu Yakası'nda ise Kozyatağı merkezinden İstanbul Havalimanı'na yolcu taşınıyor.

TAKSİM (BEŞİKTAŞ – ZİNCİRLİKUYU – 4 .LEVENT)

Taksim İETT Abdulhak Hamit Durağı'ndan kalkan HAVAİST aracı; sırasıyla Beşiktaş'a, Zincirlikuyu'ya ve 4. Levent Metro'ya uğradıktan sonra İstanbul Havalimanı'na varacak.

Servis saatleri...

KOZYATAĞI (ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ - KAVACIK KÖPRÜSÜ)

Kozyatağı Metro'dan kalkan araç; sırasıyla Ümraniye Tepeüstü ve Kavacık Köprüsü'nden geçerek yeni havalimanına ulaşacak.

Servis saatleri...

YENİKAPI (BAKIRKÖY - YENİBOSNA KULELİ - BAŞAKŞEHİR METROKENT)

Yenikapı İDO istasyonundan kalkan araç sırasıyla Bakırköy İDO, Yenibosna Kuleli ve Başakşehir Metrokent'ten geçerek yeni havalimanına geçecek.

TÜYAP (BEYLİKDÜZÜ – BAHÇEŞEHİR)

TÜYAP'tan kalkan araç sırasıyla Beylikdüzü Cumhuriyet durağından geçerek Bahçeşehir'e uğrayacak İstanbul Havalimanı'na geçecek.

OTOGAR (OTOGAR YOLU - ALİBEYKÖY CEP OTOGARI - HASDAL - GÖKTÜRK)

Esenler Otogarı'ndan kalkan araç sırasıyla Alibeyköy Cep Otogarı, Hasdal, Göktürk Emniyet Amirliği'nden geçerek yeni havalimanına ulaşacak.

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İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? (Yeni havalimanına nasıl gidilir?)
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