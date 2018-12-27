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Kadınlar adetli iken kılabilirler mi?

Ne kadar bilinen bir konu olsa da bazı kişiler tarafından araştırılan sorulardan birisidir. Adet döneminde kılınıp, kılınmayacağı konusunda tereddütte düşenler ayrıntılara buradan ulaşabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bu sorunun yanıtı ise şöyle;

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:52
Kadınlar adetli iken namaz kılabilirler mi?

Kadınlar adetli iken namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Adetli kadının namaz kılmasının ve oruç tutmasının caiz ve sahih olmadığında, yani adetin bu iki ibadetin ifasına engel bir mazeret sayıldığında fakihler görüş birliğindedir.

Adet süresince terk edilen namazların kaza edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da görüş birliği vardır. (Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu'l-Fıkhi ale'l- Mezahibi'l-Erbea, I, 133) Hz. Aişe (r.a.), Rasulüllah döneminde kendileri adet gördüklerinde tutamadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılamadıkları namazları ise kaza etmekle emrolunmadıklarını söylemiştir. (Buhari, Hayz, 20 Müslim, Hayz, 15) bu uygulamalar Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bilgi ve onayı dahilinde cereyan etmiştir.

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Kadınlar adetli iken namaz kılabilirler mi?
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