Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Meteoroloji ile son tahminleri ve Kayseri kar tatili haberi! 28 Aralık Cuma

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri'de dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK

Kayseri'de kar yağışı etkisini göstermesine rağmen kar tatili hakkında resmi makamlardan bir duyuru paylaşılmadı. Öyle ki, 27 Aralık Perşembe günü şehir genelinde eğitim öğretim devam etti.

Kayseri'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı.



Kayseri'ye kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi, yollar ulaşıma kapandı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, "Sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düşecek, yüksek yerlerde bu durum daha fazla etkisini gösterecek" dedi.

Soğuk havayla birlikte buzlanmaya dikkat çeken Yılmaz, ayrıca sürücülere de çağrı yaparak, "Ulaşım açısından kritik bir sürece giriyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu. Kar, hayatı zorlaştırırken, beyaz örtüyle kaplanan alanlar da seyirlik manzaralar oluşturdu. Ağaçlar, banklar, yollar beyaz örtü ile farklı bir görünüme kavuştu. Kar, çocuklar ve gençler için de eğlence oldu.

28 Aralık Cuma günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı, konuyla ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

Konuya yönelik yeni bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, "Çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde kar yağışının ardından yer yer yoğun sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." açıklamasını yaptı.