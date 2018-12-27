Keten kardeşlere müebbet istendi

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Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki yıl önce belediye binasında vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten'in cinayete azmettirme, tetiği çeken Şenol Şahin'in kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı ayrıca cinayete azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen firari Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Engin Gölve'nin cinayete yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapislerini istedi. Duruşmaya katılan Selahattin Keten'in de tutuklanması talep edildi. Öte yandan Candaş'ın öldürülmeden önce 4 kez saldırıya uğradığı da kaydedildi.