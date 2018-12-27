Konya'da okullar tatil mi? Konya hava durumu bilgisi ile kar tatili haberi 27 Aralık

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Konya'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Konya'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Konya'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Konya il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kar tatili açıklaması geldi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Aralık Çarşamba günü Valilik kararı ile şehir genelinde 1 günlük tatil ilan edilirken, 27 Aralık Perşembe günü eğitim öğretim devam edildi.

Konya'da okulların tatil olup olmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı, konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, "Parçalı çok bulutlu, Konya ve Aksaray'ın güneyi ile Karaman ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının 6 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar durumunun kuzey yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.