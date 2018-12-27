Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Haftasonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, İstanbul'da yağması beklenen kar, kendini kısa süreliğine göstermesine rağmen beklentileri karşılamadı. Vatandaşlar konuyla ilgili 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu oldukça fazla aratıyorlar. Başkent Ankara'da da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç anadolu bölgesinde don ve buzlanma bekleniyor. Dün birçok ilimizde okulların tatil edildiği haberi gelmişti. Hal böyle iken yurt genelinde yine kar yağışının etkili olacak ancak hafta sonu olmasından dolayı bireyler 'hafta sonu kar yağacak mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?