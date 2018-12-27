Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Haftasonu kar yağacak mı?

Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve uyarısı geldi! Haftasonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Ülke genelinde birçok ilde yoğun kar yağışları nedeniyle okulların tatil edilmesi en çok aratılan konular arasında 'Yarın okullar tatil mi' sorusunu da getirdi. Çok sayıda ilimizde ise kar yağışı etkisini göstermiş bulunmakta. Yapılan son değerlendiremeler neticesinde Meteoroloji'den don ve şiddetli kar yağışı uyarıları da gelmeye devam ediyor. Peki 'bugün hava nasıl olacak' ''a kar yağacak mı?' işte merakla aratılan o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 07:31
Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Haftasonu kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, İstanbul'da yağması beklenen kar, kendini kısa süreliğine göstermesine rağmen beklentileri karşılamadı. Vatandaşlar konuyla ilgili 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu oldukça fazla aratıyorlar. Başkent Ankara'da da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç anadolu bölgesinde don ve buzlanma bekleniyor. Dün birçok ilimizde okulların tatil edildiği haberi gelmişti. Hal böyle iken yurt genelinde yine kar yağışının etkili olacak ancak hafta sonu olmasından dolayı bireyler 'hafta sonu kar yağacak mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika kritik kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Haftasonu kar yağacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN