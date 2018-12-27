Silah kaçakçılarının şifreleri çözüldü

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı incelemede 6 kişilik bir çete tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.