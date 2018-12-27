Silah kaçakçılarının şifreleri çözüldü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek satan 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, silah tacirlerinin şifreleri de ortaya çıktı. İddianamede şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için 'silah' yerine, 'tosun', 'araba', 'doğan' gibi şifreler kullandıkları yer aldı. 9 mm çapında tabanca için ise '9 yaşındaki çocuk' dedikleri ifade edildi.
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:21Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:48
Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı incelemede 6 kişilik bir çete tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı.