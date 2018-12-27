Sivas'ta okullar tatil mi? 27 Aralık Perşembe günü için Sivas Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Sivas'ta dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Sivas'ta yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Sivas'ta okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararını aldı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.



Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi'nden kar tatili konusunda bir açıklama gelmezken, eğitim öğretim devam ediliyor.

Konuya yönelik yeni bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVAS HAVA DURUMU